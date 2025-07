Mathias Lessing ist der neue Schulleiter in Diedorf

Während die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Diedorf längst in den verdienten Ferien sein werden, wird im Büro des Schulleiters eifrig gearbeitet werden. Mindestens in den ersten sowie den letzten beiden Ferienwochen will der neue Schulleiter Mathias Lessing dort vor Ort sein und sich in dieser Zeit auf das neue Schuljahr und seinen neuen Wirkungskreis vorbereiten. Die gewohnten Familienferien werden in diesem Jahr etwas warten müssen.

Jutta Kaiser-Wiatrek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86420 Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mittelschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis