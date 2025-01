Viel Ärger wegen Windkraft - nur nicht in Meitingen

Windenergie ist derzeit in vielen Kommunen ein Thema. Denn sie können zum Regionalplan im Augsburger Raum mit sogenannten „Vorrangflächen“ für Windkraftwerke Stellung nehmen. In der Nachbarregion Donau-Iller, die auch den Kreis Augsburg betrifft, wollen manche Gemeinden direkt dagegen klagen. Nicht so in Meitingen. Dort wird die Planung mit den angedachten Windenergieflächen uneingeschränkt diskutiert. Der Grund dafür ist einfach.

Thomas Hack Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis