Bonjour: Meitingen erwartet 100 Gäste aus Frankreich

Seit 50 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Meitingen und Pouzauges. Das Jubiläum soll groß gefeiert werden.

Nach den Feierlichkeiten in Frankreich im Mai dieses Jahres blickt Meitingen gespannt auf das bevorstehende Jubiläum zur 50-jährigen Partnerschaft mit Pouzauges in der Marktgemeinde. Vom 9. bis 11. Mai 2024 wird Meitingen Gastgeber für die französischen Freunde sein.

Seit der Rückkehr aus Pouzauges laufen im Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges intensive Vorbereitungen für das Jubiläum. Dazu gehören ein Workshop, Arbeitsgruppen und vermehrte Treffen, um das Jubiläum in Meitingen zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Der vom Partnerschaftskomitee initiierte Workshop gab den Startschuss für die Vorbereitungen. Die Teilnehmer hoben vor allem die Herzlichkeit und Gastfreundschaft hervor, die bei den Jubiläumsfeierlichkeiten zu Pfingsten in Pouzauges zu spüren war. "Wir möchten unseren französischen Freunden einen ebenso herzlichen Empfang bereiten", so Vorstandsmitglied Dr. Susanne Kuffer. Andrea Gärtner erläuterte die Gründe für den frühen Beginn der Planungen: "Es ist wichtig, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie das Jubiläum im nächsten Jahr gestaltet werden soll. Wir wollen die ersten Weichen stellen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten." Nach ersten Schätzungen werden zwischen 80 und 100 Teilnehmer aus Pouzauges erwartet.

Breite Beteiligung von Vereinen und Bürgern gewünscht

Die Aktivitäten der Arbeitsgruppen konzentrieren sich auf die Durchführung des Empfangs, des Festaktes, einer Exkursion nach München und des Abschiedsabends. Die Organisatoren arbeiten an einem abwechslungsreichen Programm, das sowohl langjährige Partnerschaftsteilnehmer als auch Neulinge, Sportbegeisterte und Interessierte jeden Alters ansprechen soll. "Unsere Gäste sollen Zeit haben, sich mit ihren deutschen Freunden auszutauschen, aber auch Neues kennenlernen", ergänzt Astrid Fritsch. Auch die Auswahl der Gastgeschenke wird diskutiert.

Andreas Franz, Mitglied des Vorstands wünscht sich eine breite Beteiligung der Vereine und Bürger an den Feierlichkeiten. "Einige Meitinger Vereine haben schon vor längerer Zeit ihre Bereitschaft signalisiert, sich am Jubiläum zu beteiligen. Auch die Schulen und Kindergärten würden wir gerne einbinden", so Franz.

Kontakt: Wer seine Unterstützung anbieten oder einen Beitrag leisten möchte, kann sich an das Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges wenden (E-Mail: info@partnerschaftskomitee-meitingen.de, Telefon: 08271-802329).