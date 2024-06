Meitingen

Das wird auf der Mega 2024 in Meitingen geboten

In Meitingen findet im September wieder die Gewerbeausstellung Mega statt.

Am 7. und 8. September lautet das Thema der Gewerbeschau Mega 2024 in Meitingen auf der Schlosswiese und am Rathausplatz „Klimaneutral“.

Von Peter Heider

Am letzten Sommerferienwochenende in Bayern in diesem Jahr, Samstag 7. September, und Sonntag, 8. September, öffnet die Meitinger Gewerbeschau, kurz Mega, von 10 Uhr bis 18 Uhr ihre Pforten. Simon Leser, Martin Jäger und Bürgermeister Michael Higl (von links) stellten im Meitinger Rathaus das Programm für die Gewerbeschau Mega 2024 vor. Foto: Peter Heider (Archivbild) Auf der Mega Meitingen, die erneut unter dem Motto „Klimaneutral“ steht, präsentieren sich zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Bauen, Wohnen, Sanieren, Handwerk und Technik, Forst- und Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Automobile, Finanzen und Versicherungen sowie Spiel, Freizeit, Sport, Fitness, Gesundheit und Wellness. Das teilte der 1. Vorsitzende der Meitinger Wirtschaftsgemeinschaft (WG), Martin Jäger, mit. „Der Veranstalter, die Wirtschaftsgemeinschaft Meitingen, engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für die Unternehmen in und rund um Meitingen." Die Unternehmen, Firmen und Dienstleister zeigen die Vielfalt der regionalen Angebote und informieren über aktuelle Themen sowie Qualität und Nachhaltigkeit. Ein attraktives Rahmenprogramm mit verschiedenen Sonderschauen bereichert das Erlebnis der mega Meitingen und macht sie zu einem unterhaltsamen Event für alle Altersgruppen. Die erste Meitinger Gewerbeschau fand im Jahr 2000 statt. Seit 2016 liegt die Durchführung der Veranstaltung in den Händen des Vorsitzenden Martin Jäger. Auch in Meitingen spielt der Kohlenstoffdioxid eine wichtige Rolle Interessierte Aussteller können sich bei Organisator Simon Leser aus Ehingen melden. Wie bereits im Jahr 2022 wird die Mega erneut klimaneutral veranstaltet. Hier wird errechnet, welchen CO₂-Ausstoß die Messe durch Dienstleister, Aussteller, Zeltheizung, Anfahrtswege der Besucher hat. "Das Thema Klimawandel und die Notwendigkeit der Reduzierung der CO₂-Emissionen ist hochaktuell in allen Branchen“, betont Jäger. Das sagt Meitingens Bürgermeister über die Mega Als Veranstalter wolle man mit gutem Beispiel vorangehen. "Wir kompensieren den ökologischen Fußabdruck unserer Veranstaltung mit Projekten zur CO₂–Minderung und leisten so unseren Beitrag für den Umweltschutz“ , sagt Simon Leser, der Messeorganisator. Als eine Marke, die seit 20 Jahren gut läuft, bezeichnete Bürgermeister Michael Higl die Meitinger Gewerbeschau. „Die Leute haben wieder Lust rauszugehen, sich zu unterhalten und sich dabei auch auf der Mega über Neuerungen zu informieren“, meinte der Meitinger Rathauschef. Laut Higl bietet die Mega auch eine Plattform für Meitingen, sich einem weiteren Bekanntheitskreis zu präsentieren und dadurch den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Lesen Sie dazu auch Meitingen Was passiert mit den neuen Grundstücken im Meitinger Norden?

Meitingen Das ist für die Mega 2024 in Meitingen geplant Ein große Oldtimerausstellung am Sonntag mit etwa 120 Autos, Motorrädern und Traktoren mit anschließender Ausfahrt durch den nördlichen Landkreis, bereichert außerdem das umfangreiche Unterhaltungsprogramm der Messe.

