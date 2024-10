Die „Meitinger Strickeria“ öffnet ihre Türen

Nach dem Motto: „Gemeinsam stricken und Freude bereiten“ stellt die „Meitinger Strickeria“ seit sieben Jahren in der Begegnungsstätte am Fiakerpark unzählige Socken, Mützen, Schals und andere Sachen für bedürftige Menschen her. In den vergangenen sechs Jahren hat die Initiative insgesamt über 3.300 Strickteile hergestellt. Am Tag der offenen Tür, Mittwoch, 16. Oktober, von 13.30 bis 16.30 Uhr erhalten Interessierte einen Eindruck von den angefertigten Stricksachen, die in hoher Qualität und in großen Mengen hergestellt wurden, um bedürftigen Empfängern große Freude zu bereiten. Außerdem werden Socken für den guten Zweck verkauft. (AZ)

