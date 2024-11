Die Tage der Wollstube in Meitingen sind gezählt

Die Entscheidung fällt Ute Schmidt sehr schwer: Aber sie wird ihre Wollstube in Meitingen Mitte Dezember schließen. Nachdem bereits in Gersthofen, Donauwörth und Steppach Wollgeschäfte aufgegeben haben, fällt damit ein weiteres Angebot für Handarbeitswaren weg. Die Kundinnen und Kunden der Wollstube kamen nicht nur aus dem Landkreis Augsburg, sondern oftmals auch von weiter her, da es hier noch Wolle zum Anfassen gab.

