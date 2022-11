Ukrainische Familie in Meitingen: Zerrissen zwischen Krieg und Frieden

Plus Oksana Hnatiuk und Denys Dudnikov sind mit ihren Kindern in Meitingen glücklich geworden. Doch die schrecklichen Nachrichten aus ihrer Heimat lassen sie nicht los.

Zerrissen zwischen zwei Welten: In Meitingen steht Oksana Hnatiuk mitten im Leben, geht zur Arbeit, kocht, kümmert sich um Familie und Freunde. Doch die Schicksale in ihrer Heimat, Saporischschja, lassen sie auch tausende Kilometer entfernt nicht los. Das hat sie motiviert: Sie ist inzwischen keine Geflüchtete mehr, sondern eine Flüchtlingshelferin.