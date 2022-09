Krieg in der Heimat: Wie gehen ukrainische Geflüchtete damit um?

Plus Für die ukrainischen Flüchtlinge im Landkreis Augsburg bleibt der Krieg in ihrer Heimat eine große psychische Belastung. Doch es gibt bereits Hilfsangebote.

Vor einem halben Jahr hat Russland mit dem Angriff auf die Ukraine den Frieden in Europa gebrochen. Über fünf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer mussten ihr Land verlassen. Rund 1000 Flüchtlinge fanden Schutz im Landkreis Augsburg. Vor der Gewalt des Krieges sind sie hier sicher, nicht aber vor den erschreckenden Bildern, Videos und Nachrichten aus ihrer Heimat. Wie gehen die Geflüchteten mit der Situation um? Welche psychologische Unterstützung bietet der Landkreis Augsburg?