Fahrrad-Reparatur-Treff Meitingen hat einen neuen Standort

Der Fahrrad-Reparatur-Treff in Meitingen, der bisher neben der Unterkunft für Geflüchtete in der Flurstraße 29 stattfand, ist umgezogen. Seit dem 19. Juli findet der Treff neben der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle statt, die erst seit Kurzem diesen Namen trägt und vielen Bürgerinnen und Bürgern noch als Gemeindehalle bekannt sein dürfte. Neben der Halle befindet sich ein Schuppen und dort – östlich der Halle, in Richtung Planiastraße – haben die Reparateure ihr neues Lager aufgeschlagen.

Der entscheidende Faktor für den Umzug war der Platzbedarf. In der Flurstraße war alles in einer halben Garage untergebracht. Geschraubt und repariert wurde vor der Garage – und das bei jedem Wetter. Nun haben sich die Reparateure ihr neues Reich eingerichtet: Im Schuppen steht ein Regal, das aus dem Archiv der Gemeinde stammt, verrät Jens Tietböhl vom Quartiersbüro Meitingen. Auf einer Werkbank stehen Werkzeug und Material, das Uwe Schneider verwaltet. Neben dem abgesperrten Schuppen stehen überdacht Fahrradspenden und Räder, die repariert werden müssen.

Die Reparateure bringen die Fahrradspenden in Meitingen wieder auf Vordermann

Gewerkelt wird unter Dach, davor oder im Schatten des Baumes. Auf der Wiese stehen zahlreiche Räder, die bereits wieder fahrtüchtig sind und darauf warten abgeholt zu werden. Das Prinzip des Fahrrad-Reparatur-Treffs sind gleichgeblieben: Fahrradspenden werden angenommen, geprüft, wieder fahrtauglich gemacht und anschließend über die Marktgemeinde weiter verteilt. Wer darüber hinaus Hilfe bei kleineren Reparaturarbeiten hat, kann ebenfalls zum Fahrrad-Reparatur-Treff kommen.

Um Felgen zu tauschen, Löcher zu flicken und sich mit Gangschaltungen zu beschäftigen, finden sich am neuen Standort altbekannte Schrauber ein, wie Mohammed Alsahe aus Ostendorf und Thomas Dahlmann, der ehemalige Bauamtsleiter der Gemeinde, der sich dort ehrenamtlich engagiert. Auch Quentin Sölch, der die neuen Räumlichkeiten nutzen kann, um im Meitinger Ferienprogramm Fahrradreparatur und Fahrradpflege anzubieten, gehört zum Team der Reparateure. „Es dürfen noch weitere Schrauber dazu kommen“, sagt Tietböhl.

Repair-Café konnte der Nachfrage nach Fahrradreparaturen nicht nachkommen

Entstanden ist der Fahrrad-Reparatur-Treff zum einen, weil die Gemeinde Fahrradspenden erhielt, die mit ein paar Handgriffen wieder flott gemacht werden sollten. Zum anderen gingen immer wieder Anfragen im Repair-Café, einem anderen Angebot des Quartiersbüros ein, die allerdings nicht bearbeitet werden konnten, weil es sich eben um Fahrräder handelte und nicht um andere reparaturbedürftige Gerätschaften. Einige Monate lang wurde der Fahrrad-Reparatur-Treff getestet. Nun findet er im 14-Tage-Rhythmus jeweils von 15 bis 17 Uhr neben der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle statt. Der nächste Termin ist Freitag, 16. August.