Im Meitinger Kino gibt es viel zu lachen

Drei Comedians machen im Cineplex in Meitingen ihre Späße und beziehen das Publikum gerne mit ein.

Bei der Veranstaltung "Cine Comedy Jam" gab es im Cineplex Kino Meitingen richtig viel zu lachen. Das zur Aufgabe machten sich die Comedians Ivan Thieme aus Berlin, Boujemaa Tajjiou aus dem hessischen Obertshausen bei Offenbach, der für den erkrankten Zain Qureshi einsprang und Johann Theisen aus Stuttgart, der die Moderation des Abends übernahm.

Bei einem Impro-Rap unterhält sich Theisen mit einem Gast, arbeitet ihre „Lebenshighlights“ heraus und verpackt diese zu Sprechgesang. An diesem Abend war sein „Opfer“ der Radio Fantasy-Moderator Christian Graf. Boujemaa Taijjou gab Einblicke in seine Arbeit mit Insassen von Jugendgefängnissen. Sein marokkanischer Papa verstehe nicht wirklich, was er da macht und warum er kein Arzt geworden ist. Auch wie sehr sich die deutsche Sprache durch die vielen hier lebenden Nationalitäten verändert, aber auch schon vom „12-jährigen, blonden Felix“ angenommen wird, ist Teil seines Programms. Ivan Thieme fragte, wer schon mal was ins Kino reingeschmuggelt hätte und ihm die Antwort „Sushi“ entgegenschallte, fand er dies sehr edel. In Berlin höre er auch schon mal „Fondue“ und hatte damit die Lacher auf seiner Seite, als das Kopfkino bei den Gästen begann.

Es blieben diesmal einige Plätze bei der Show leer

Nach dem zweiten Teil verließ das Publikum mit einem Lächeln im Gesicht den Saal. „Mehr wollten wir doch gar nicht, erreichen“, so Mitorganisator Wolfgang Prokoph, der den Abend auch filmisch festhielt. „Auszüge davon werden wir auf cineslams.de präsentieren.“ Dass diesmal Plätze freiblieben, konnte sich auch Michelle Kratzsch vom Cineplex nicht erklären: „Allerdings wurde uns seitens der Comedians bestätigt, dass es selbst in Großstädten nicht einfach ist, ein ‚ausverkauft‘ übers Plakat zu kleben. Das dürfte damit zu tun haben, dass bei vielen das Sparen beim Freizeitvergnügen begonnen hat." Doch man wolle den Gästen auch in Zukunft Live-Events anbieten, betont Kratzsch. (AZ)