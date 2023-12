Meitingen

Endlich mal wieder etwas zum Lachen!

Vier Jahre ist es her, dass das Cineplex Meitingen den ersten „Cine open slam – Die Nacht der 1.000 Worte“ veranstaltet hat. Was danach folgte, war Corona. Jetzt will man einen Neustart mit dem "Cine comedy jam" wagen.

"Es tat ganz schön weh, den Acts 2020 komplett absagen zu müssen", erklärt Mitveranstalter Wolfgang Prokoph von der Medienagentur Pink Hopper, der das "Cine open slam" mit Susanne Greger vom Cineplex Meitingen 2019 ins Leben rief. Denn gerade die Künstlerszene hatte damals am meisten unter den Veranstaltungsverboten zu leiden. Für den Neustart Ende Januar versuchte Prokoph deshalb im Vorfeld die "Alte Garde" erneut zu buchen. "Das funktionierte aber nur bedingt", erzählt er, "da der damals gebuchte Konstantin Korovin beispielsweise nun von München nach Berlin gezogen ist und mit Comedy gar nichts mehr macht." Plattform für Live-Künstler-Szene Beim Neustart im Januar 2024 wird von den damals gesetzten Künstlern mit dabei sein: Johann Theisen (Stuttgart), der wieder durchs Programm führen wird, und Zain Qureshi (Mainz). Neu dabei ist der Berliner Ivan Thieme. Längst haben sich alle drei in den sozialen Medien und über TV-Formate wie "Quatsch Comedy Club" oder "Nightwash" einen Namen gemacht, sagt Agenturinhaber Prokoph. "Wir finden's ein mega Line Up, das da nach Meitingen kommen wird und freuen uns, dass wir zum wiederholten Mal gemeinsam der arg geschundenen Live-Künstler-Szene wieder eine Plattform und etwas zurückgeben können", meint Prokoph und ergänzt: „Anders als bei der Premiere wird es ein Jam und kein Slam mit Wettbewerbscharakter werden, sondern einfach nur beste Unterhaltung mit fantastischen Comedians." So kommt man die Tickets "Tickets gibt es wie immer bei uns an der Kasse", verrät Michelle Kratzsch, die mittlerweile die Nachfolge von Susanne Greger im Marketing des Meitinger Kinos angetreten hat. "Noch besser ist es, wenn man sich diese schon vorab und zum Vorzugspreis online holt", rät sie mit einem Augenzwinkern. Die Preise liegen nur minimal höher als vor vier Jahren. Man wollte den Künstlern nach der langen Durststrecke mehr Gage zugestehen – sozusagen als kleine "Entschuldigung", dass das letzte Event pandemiebedingt gecancelt werden musste. "Für den einzelnen Besucher sind es nur wenige Euro mehr, für die Künstler aber ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für deren wichtigen Beruf andere zum Lachen zu bringen, nicht aufzugeben und weiterzumachen", erklären die Macher. Sponsoren sind die Sparkasse Schwaben-Bodensee und aus Westendorf Robert Müller Grünanlagenpflege (Mr. Greenkeeper), Auto Schunn und Camppartner24. (AZ) Das "Cine comedy jam" findet am Mittwoch, 31. Januar, ab 20 Uhr im Cineplex Meitingen statt. Mehr unter www.cineslamS.de





