Lesepaten in Meitingen sind Chance und Glücksfall zugleich

Eigentlich müsste sich Margot Havel schon seit etlichen Jahren nicht mehr an einen festen Stundenplan halten. Doch in der Tat bekommt sie jedes Jahr im September einen neuen Stundenplan. Margot Havel ist eine von insgesamt 12 Lesepatinnen und Lesepaten, die im Einsatz an der Meitinger Grundschule sind, Initiatorin des Angebots und Lesepatin der ersten Stunde. Nun sind einige ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter zusammengekommen – um mit den Kindern zu lesen, wie sie es das ganze Schuljahr über tun und auch, um ein kleines Jubiläum zu feiern, denn das Angebot der Lesepaten gibt es an der Meitinger Grundschule bereits seit zehn Jahren.

