Bald gilt die neue Satzung für den Wochenmarkt

Ab dem kommenden Jahr gelten auf dem Meitinger Wochenmarkt, der jeden Freitagvormittag stattfindet, neue Spielregeln. Diese hat der Marktgemeinderat in der jüngsten Sitzung verabschiedet. Beschlossen wurde eine Wochenmarktsatzung, die in groben Zügen Folgendes regelt: Lebensmittel zu verkaufen, ist Anbietern mit Zulassung erlaubt. Diese haben sich an die auf einem Markt üblichen und in der Satzung niedergeschriebenen Regularien zu halten. Zudem regelt die Satzung nun das, was zuletzt für Ärger gesorgt hat.

