„Der Kunde ist nicht einfach nur eine Nummer…“

Plus Auf dem Meitinger Wochenmarkt sind noch Tradition, Regionalität und kompetente Kundenberatung zu finden.

Wie kann man auf geschmackvollste Weise in den Genuss von frischem Tiroler Knoblauchspeck, saftigen Hirschwurzn und einem deftigen Hüttensenf mit herzhaftem österreichischem Kren gelangen? Entweder man fährt auf direktem Wege nach Südtirol – oder man besucht ganz einfach Freitagvormittag den Stand von Walter Neudert auf dem Meitinger Wochenmarkt!

Bereits seit 17 Jahren ist der fahrende Händler mit seinen ausgesuchten Spezialitäten aus Nord- und Südtirol auf dieser traditionellen Institution im Augsburger Landkreis vertreten und das hat ihm zufolge auch einen guten Grund: „ Das hier ist eine ganz andere Atmosphäre. Wir haben hier wirklich Glück mit dem Publikum“, lässt der Weldener Fleisch- und Käseexperte dazu verlauten. „Der Wochenmarkt ist sehr gut besucht, wir haben ganz verschiedene und viele treue Kunden sowie eine wirklich große Auswahl an Ständen!“