Bekommt das Jugendzentrum in Meitingen eine neue Bleibe?

Für das Meitinger Jugendzentrum, das derzeit provisorisch im Keller des evangelischen Pfarrzentrums untergebracht ist, könnte es bald eine neue oder vielmehr eine echte, eigene Heimat geben. Die Pläne dazu, wie die Wohnung im Untergeschoss der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle zum Jugendzentrum werden kann, stellte Bettina Kandler vom gleichnamigen Architekturbüro im Gemeinderat vor. Die Pläne sollen nun bis zur Ausschreibung ausgearbeitet werden. Für das Projekt soll gleichzeitig geprüft werden, ob es möglich ist, Förderungen zu erhalten. Doch was ist genau angedacht?

Der Plan ist, die ehemalige Hausmeisterwohnung, die sich im Untergeschoss der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle befindet, als neues Jugendzentrum herzurichten. Dafür muss die Wohnung zunächst komplett zurückgebaut werden. Konkret bedeutet das Folgendes: Der Estrich, die Fenster, die Türen und die nicht tragenden Innenwände kommen raus. Probleme könnte es allerdings mit Schimmel geben, da die Wandtemperatur vermuten lässt, dass dort permanent Staunässe im Mauerwerk sitzt. Das soll Mithilfe einer Innendämmung und einer dezentralen Lüftung in den Griff bekommen werden. Dann kann die Außenmauer abgedichtet werden.

Jugendliche wünschen sich einen Platz für die Hausaufgaben

Anschließend soll der Innenbereich neu aufgebaut werden. In der nicht mehr genutzten Wohnung mit knapp 120 Quadratmetern Wohnfläche und weiteren 20 Quadratmetern im Eingangsbereich lassen sich die Vorgaben zum Raumprogramm gut unterbringen, erklärt Bettina Kandler. Mit Blick auf den vorgelegten Grundriss-Entwurf lässt sich diese Einteilung ausmachen: Der Eingang zum neuen Jugendzentrum befindet sich an der Ostseite des Gebäudes – eben dort, wo heute bereits der Fahrrad-Reparatur-Treff seine Werkstatt im Außenbereich hat. Im Westen gibt es Platz für einen Juze-Außenbereich mit einer Terrasse von etwa 30 Quadratmetern Fläche. Auf diese Terrasse geht es über den Aufenthaltsraum mit Küche, der mit gut 44 Quadratmetern als größter Raum angelegt wurde. Überdies bietet die Wohnung Platz zur Einrichtung eines weiteren Gruppenraums, eines kleinen Kunstraums und eines Medienraums. Auch Büro, Lager sowie Sanitäranlagen sind Teil der Planung.

Dass der Bedarf besteht, das provisorische Jugendzentrum aus dem Keller des evangelischen Pfarrzentrums zu holen, machte Meitingens Bürgermeister Michael Higl deutlich. Mit 30 bis 60 Personen sei das „dürftige Provisorium gut besucht“. Die zwei ASB-Jugendarbeiter – Florian Ludl und Max Kruchten – bieten sowohl im Keller des evangelischen Pfarrzentrums als auch im Ort, wie beispielsweise auf dem Mehrzweckplatz, ein „inhaltlich beachtenswertes Angebot“. Ihr Ziel: Dort hingehen, wo die Jugendlichen auch anzutreffen sind. Mittlerweile mehren sich nun aber auch die Anfragen der Kinder und Jugendlichen nach einem Platz, um Hausaufgaben zu machen oder um gemeinsam zu spielen.

Für den Bürgermeister ist es an der Zeit, das Provisorium abzulösen

Spätestens nun werde klar, dass es sich bei der derzeitigen Bleibe nicht mehr um ein tragfähiges Raumkonzept handle. Die Marktgemeinde sei bis dato einen für die Politik eher untypischen Weg gegangen ist, sagt Higl und erklärt: Es wurde kein neues Jugendzentrum gebaut und anschließend versucht es zu füllen. Stattdessen wurden zunächst Räume in den Kellern der Pfarrheime angeboten. Mittlerweile sei der Keller des evangelischen Pfarrzentrums zur Heimat für das Meitinger Jugendzentrum geworden. Nun sei es jedoch an der Zeit, das Provisorium abzulösen.

Neben einem Entwurf des Grundrisses brachte die Architektin auch eine Aufschlüsselung der Kosten mit, wobei sie in Summe auf einen Bruttopreis von gut 350.000 Euro kam. Hinter dieser Summe stehen die Kosten für den Abbruch und den Aufbau (173.000 Euro) und die technischen Anlagen (70.000 Euro). Auch die Terrassenfläche, eine Teeküche mit Tresen sowie ein Aufschlag von zehn Prozent für „Unvorhergesehenes“ ist in dieser ersten Kostenschätzung beinhaltet. On top kommen Baunebenkosten sowie Kosten für die Ausstattung der Räume. Higl erklärt: „Der Kostenrahmen ist, wie im Haushalt angedacht. Wir werden nun nach Förderungen Ausschau halten.“