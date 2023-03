Meitingen

Die Vorsitzende der Meitinger Hilfsorganisation gibt ihr Herzensprojekt ab

Elfriede Süß übergibt den Vorsitz der Meitinger Hilfsorganisation "Future for Children" an Manfred Weber.

Plus Nach dem Tsunami in Sri Lanka im Jahr 2004 unterstützte Elfriede Süß mit ihrem Verein dort fast 20 Jahre lang Kinder. Nun tritt sie schweren Herzens kürzer.

Als "Herzensangelegenheit" beschreibt Elfriede Süß ihre Arbeit, gar als "Lebensinhalt". Seit knapp zwei Jahrzehnten hilft die Erlingerin mit ihrem Verein "Future for Children" Kindern und Jugendlichen in Sri Lanka. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 hatte die Insel ein furchtbarer Tsunami heimgesucht. In den Gemeinden Ahungalle und Kosgoda im Südwesten der Insel, wo die Hilfsorganisation aus Meitingen aktiv ist, verloren 200 Menschen ihr Leben, 400 Häuser wurden zerstört.

