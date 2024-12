Wie Matthias Mark seinen Stammzellenspender traf

Für Matthias Mark und seine Frau Tanja aus Meitingen steht fest: 2024 war ein gutes Jahr. Und das, obwohl Tanja Mark über ein halbes Jahr krankgeschrieben war, obwohl Matthias Mark starke Medikamente nehmen muss und sich so oft müde und erschöpft fühlt, dass er überhaupt nicht arbeiten kann. Doch die Familie des Gemeinderats und ehemaligen Rechtsanwalts weiß: Gemeinsam haben sie schon viel Schlimmeres überstanden. Wenn einmal der Mut fehlt, wenn der Alltag mit seinen Herausforderungen zu eigentlich unnötigen Streitereien führt, dann genügen der Familie zwei Worte, um wieder das Gefühl für das zu erhalten, was wirklich zählt. „Ich denke mir dann einfach: Ich lebe“, sagt Matthias Mark. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit. In diesem Jahr traf er jenen Mann, der das durch seine Stammzellenspende möglich gemacht hat.

