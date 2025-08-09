Icon Menü
Menschen aus dem Landkreis erleben unvergessliche Urlaube in Schweden und Norwegen

Landkreis Augsburg

Unvergessliche Urlaubserlebnisse: Leserberichte aus Schweden und Norwegen

Leserinnen und Leser aus dem Landkreis Augsburg erzählen von einer abenteuerlichen Zugreise durch Norwegen und einer schwedischen Sommertradition.
Von Liane Brosig
    • |
    • |
    • |
    Familie Bertram besuchte unter anderem das UNESCO-Weltnaturerbe im schwedischen Höga Kusten.
    Familie Bertram besuchte unter anderem das UNESCO-Weltnaturerbe im schwedischen Höga Kusten. Foto: Ingrid Bertram

    Ob mit dem Wohnmobil in ein kleines schwedisches Dorf in Smáland oder eine dreiwöchige Zugreise durch Norwegen, Marion und Joachim Wiedemann aus Diedorf, und Ingrid und Hans Bertram aus Neusäß haben sich aufgemacht, um neue Orte zu entdecken. Wir haben unsere Leser aufgerufen, uns von ihren schönsten Urlaubserlebnissen zu berichten. Zwei besondere Urlaubsmomente haben Menschen aus der Region bei einer Reise in den Norden Europas erlebt.

