Unvergessliche Urlaubserlebnisse: Leserberichte aus Schweden und Norwegen

Ob mit dem Wohnmobil in ein kleines schwedisches Dorf in Smáland oder eine dreiwöchige Zugreise durch Norwegen, Marion und Joachim Wiedemann aus Diedorf, und Ingrid und Hans Bertram aus Neusäß haben sich aufgemacht, um neue Orte zu entdecken. Wir haben unsere Leser aufgerufen, uns von ihren schönsten Urlaubserlebnissen zu berichten. Zwei besondere Urlaubsmomente haben Menschen aus der Region bei einer Reise in den Norden Europas erlebt.

