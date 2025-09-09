Ein Blick in die Archive zeigt: Die Region steckt voller Geschichten, die auch heute noch faszinieren. Autor und stellvertretender Redaktionsleiter Maximilian Czysz durchstöbert seit Jahren etliche Archive auf der Suche nach Kriminalfällen aus der Region. In seinen Büchern gibt es spannende Einblicke in schaurige Mordsgeschichten und kuriose Anekdoten vergangener Kriminalfälle. Wer möchte, kann diese Geschichten nun auch spielerisch kennenlernen. Ein neues Kartenspiel verspricht Rätselspaß rund um echte Kriminalfälle aus der Region zwischen Iller und Lech.

Echte Kriminalfälle aus der Region als Kartenspiel

Auf 38 Karten werden die echten Fälle kurz vorgestellt. Dann darf gerätselt werden. Zu jeder der kurzen Anekdoten findet sich auf der Rückseite jeder Spielkarte eine Frage. So ist zum Beispiel von einem grausigen Mord an einer Großmutter und ihrem Enkelkind aus dem Jahr 1920 in Bonstetten zu lesen. Die Polizei ging über zwei Jahrzehnte lang verschiedenen Hinweisen nach. Dutzende Männer gerieten in Verdacht. Was war möglicherweise das Motiv für die Bluttat? Die Lösung findet sich im neuen Kartenspiel „Mordsgeschichten - Der große Rätselspaß“. Ebenso erfährt man, wie ein bekannter Politiker aus Klosterlechfeld, der zum Spion wurde, aufflog. Oder welcher glückliche Umstand einem Uhrmacher aus der Jakobervorstadt das Leben rettete.

Wer etwas tiefer in die Welt der spannenden Kriminalfälle aus der Region eintauchen möchte, findet in den bereits erschienenen Büchern von Maximilian Czysz ausführliche Einblicke. Im vergangenen Jahr erschien mit „Tatort Schwaben“ bereits das neunte Buch des Autors. Mehr als 50 echte Fälle werden in dem Buch neu aufgerollt. Zu finden sind die Bücher sowie das neue Kartenspiel im Internet unter www.mz-medienhaus.de.