Motorradfahrer wird bei Unfall in Fischach leicht verletzt

Fischach

Motorradfahrer reagiert zu spät und fährt auf Auto auf

Der Fahrer des vorausfahrenden Wagens wollte in Fischach nach links abbiegen. Das bemerkte der Motorradfahrer zu spät. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Ein Motorradfahrer wurde bei einem Auffahrunfall in Fischach leicht verletzt. (Symbolbild)
    Ein Motorradfahrer wurde bei einem Auffahrunfall in Fischach leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Von einem Auffahrunfall berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Am Samstag gegen 14.15 Uhr wollte ein 55-Jähriger mit seinem Auto in der Augsburger Straße nach links zu einem Verbrauchermarkt abbiegen. Dies wurde von dem hinterherfahrenden 25-jährigen Motorradfahrer zu spät erkannt und dieser fuhr auf den Wagen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge nur geringer Sachschaden. (jah)

