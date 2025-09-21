Motorradfahrer reagiert zu spät und fährt auf Auto auf

Von einem Auffahrunfall berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Am Samstag gegen 14.15 Uhr wollte ein 55-Jähriger mit seinem Auto in der Augsburger Straße nach links zu einem Verbrauchermarkt abbiegen. Dies wurde von dem hinterherfahrenden 25-jährigen Motorradfahrer zu spät erkannt und dieser fuhr auf den Wagen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge nur geringer Sachschaden. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86850 Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis