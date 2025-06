„Kreativität findet für mich immer außerhalb vom Handy statt“

Ihren ersten Auftritt hatte die Musikerin Anna Leyla mit sechs Jahren in der Grundschule: „.Da habe ich bei einem Konzert Das Raphuhn gespielt“, sagt Anna Leyla und lacht. Schon damals stand für sie fest: Die Bühne ist ihr Zuhause. Was mit einem Kinderstück begann, entwickelte sich über Saxophonstunden, Chorgesang und eine Schülerband zu einer beeindruckenden musikalischen Laufbahn. Heute ist die Stadtbergerin 28 Jahre alt und steht solo auf großen Bühnen – zuletzt auf der Mainstage des Modular Festivals in Augsburg.

