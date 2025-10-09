Auto prallt gegen Lastwagen: Nach Sperrung ist die B2 bei Biberbach wieder frei

Augsburg-Pendler aufgepasst: Wer aus dem Norden auf dem Weg nach Augsburg war, musste am Donnerstagmorgen mit Behinderungen rechnen. Auf der Bundesstraße B2 hatte sich in der Früh ein Unfall ereignet. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die B2 war zwischen Meitingen-West und Biberbach zeitweise in Richtung Süden komplett gesperrt, ab circa 7.30 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder frei.

Unfall auf B2 bei Biberbach: Bundesstraße komplett gesperrt

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, hat es Donnerstagfrüh gegen 5.45 Uhr auf der Bundesstraße 2 bei Biberbach einen Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto gegeben. Dabei ist eine Person verletzt worden, ersten Erkenntnissen nach aber nicht schwer. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Um den Unfall aufzunehmen und für die Zeit der Aufräumarbeiten musste die Strecke zunächst komplett gesperrt werden. Details zu Unfallhergang und Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht nennen.

Bereits gegen 6.50 Uhr gab die Polizei bekannt: Ein Fahrstreifen wurde wieder freigegeben. Autofahrer, die auf der B2 bereits unterwegs waren, konnten links an der Unfallstelle vorbeifahren. Alle anderen Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Stau auf der Bundesstraße B2: ADAC und bayerninfo.de melden Verzögerungen

Der Verkehr staute sich um 7 Uhr bereits auf mehr als drei Kilometern zurück. Das Verkehrsportal bayerninfo.de gab einen Zeitverlust von mindestens fünf Minuten an, der ADAC rechnete mit mindestens sechs Minuten. Eine halbe Stunde später gab es dann Entwarnung für die Bundesstraße B2: Ab circa halb acht Uhr morgens waren alle Fahrspuren wieder freigegeben und der Verkehr konnte wieder fließen.

Auch zur Reisezeit im Sommer herrscht auf Bayerns Fernstraßen meist dichter Verkehr. Wie die Staubilanz für den Sommer 2025 auf den Autobahnen und Bundesstraßen im Freistaat ausfällt, das lesen Sie in dieser Übersicht: Rekordverdächtige Staus zum Ferienbeginn in Bayern.