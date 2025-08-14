Neue Herausforderungen für die Flüchtlingshilfe in Stadtbergen

Auf Landkreisebene werden aktuell Umverteilungen aufgrund zurückgehender Flüchtlingszahlen vorgenommen. Doch nach wie vor ist der Helferkreis der Flüchtlingshilfe Stadtbergen damit beschäftigt, die 120 Bewohner in den Flüchtlingsunterkünften in der Bismarckstraße 64 und der Schwalbenstraße 1 sowie die 100 privat wohnenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sowie die 36 Männer im Elmer-Fryar-Ring zu begleiten. Nach zehn Jahren Einsatz wurden von den 38 Ehrenamtlichen 19 Personen, die von Anfang an dabei waren, von Landrat Martin Sailer mit einer Dankurkunde für das unermüdliche und langjährige Engagement ausgezeichnet.

Mit viel Empathie, Kompetenz und Verlässlichkeit haben sich die Ehrenamtlichen für die geflüchteten Menschen eingesetzt und diese auf dem Weg in einen neuen Alltag begleitet. Dank der ausgezeichneten Helferinnen und Helfer der „ersten Stunde“ Ulrike Aichele-Kitzig, Christine Fichtner, Johannes Gerum, Doris und Norbert Greim, Alfred Hausmann, Ernst Hehl, Gerhard Heisele, Christine Hochhuber, Rita Konrad, Joachim Rahlf, Paul Reisbacher, Anita Pfaff, Simo Sarhani, Ingrid Strohmayr, Christa und Karl-Heinz Tako, Heinz Weinheimer und Christine Zander konnte 2015 innerhalb von vier Monaten aus 150 Freiwilligen ein Helferkreis und damit eine organisierte Willkommenskultur entwickelt werden. Sprachkurse, ein Friedenscafé, Go-Treffen mit Vorträgen, Arztbesuche, Fahrradwerkstatt, Hausaufgabenhilfe, wöchentliche Sprechstunden im sogenannten Behörden-Treff, Flüchtlingspatenschaften und Alltagsbegleitungen wurden angeboten. 2016 bekam dieses Netzwerk durch das Diakonische Werk mit der Migrationsberatung institutionelle Unterstützung. Damit veränderte auch die Flüchtlingshilfe ihr Unterstützungsangebot, es entstanden Patenschaften und zu den neuen Aufgaben der Helfer zählte die Unterstützung bei der Ausbildungs-, Arbeitsplatz- und Wohnungssuche.

Geflüchtete aus der Ukraine brachten neue Fragen mit

Durch den Ukrainekrieg, der sogenannten Zeitenwende vor dreieinhalb Jahren, wurden die Helfenden wieder vor neue Aufgaben gestellt, da die ukrainischen Kriegsflüchtlinge einen anderen Aufenthaltsstatus ohne Asylverfahren haben. Viele Stadtberger Bürger erklärten sich bereit Wohnraum und Begleitung anzubieten. So machte es sich die Flüchtlingshilfe zur Aufgabe, den vielen „Wohnungsgebern“ beim Ausfüllen von Formularen, Vermittlung von Schul- und Kindergartenplätzen und Sprachkursen behilflich zu sein.

Im Rahmen der Vollversammlung erläuterte Astrid Zimmermann, Integrationslotsin des Landkreises Augsburg, die aktuelle Situation in den Flüchtlingsunterkünften des Landkreises. Aktuell sind 2440 Personen in den Dezentralen Unterkünften (DUs, verwaltet vom Landkreis Augsburg)und Gemeinschaftsunterkünften (GUs, verwaltet von der Regierung von Schwaben) untergebracht. Die Zuweisungen gehen jedoch zurück und damit werden einige Unterkünfte des Landkreises, kleinere Häuser mit wenig Plätzen und teure Unterkünfte in Pensionen, geschlossen. Während im ersten Halbjahr 2024 noch 269 Personen zugewiesen wurden, sind es im ersten Halbjahr 2025 noch 148 Personen. Von den 2582 Ukrainern leben nach neuestem Stand 416 in Unterkünften. Zimmermann schätzt, dass derzeit 5500 Geflüchtete, vorwiegend aus Syrien, Afghanistan, Türkei, Eritrea, Somalia und der Ukraine im Landkreis Augsburg eine vorübergehende Heimat gefunden haben.

Zwei ehemals Geflüchtete arbeiten selbst bei der Flüchtlingshilfe mit

Neue Herausforderungen gibt es für den Flüchtlingskreis mit als heimatlos eingestuften Menschen. Sind die Helfenden damit überfordert? „Für diesen Personenkreis ist das Netzwerk an Unterstützungssystemen hilfreich. Gegenwärtig haben unsere 38 Aktiven viel zu tun“, so Koordinator Norbert Greim. Besonders freut er sich, dass Murtaza Hosaini und Houmayon Shadab, beide Flüchtlinge „der ersten Stunde“, sich mit Begeisterung im Helferkreis engagieren. Die beiden jungen Afghanen haben eine erfolgreiche Ausbildung als Maurer und IT-Fachmann absolviert, sind anerkannt, arbeiten und haben eine eigene Wohnung. „Wir haben so viel Hilfe und Gutes erfahren und möchten von Herzen auch etwas zurückgeben“, begünden sie ihr Engagement. Weitere Freiwillige sind bei der Flüchtlingshilfe jedoch willkommen.