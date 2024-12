Neue Künstler für die Rasenkonzerte in Gersthofen angekündigt

Die Konzerte von Bodo Wartke und Sebastian Reich & Amanda sind bereits ausverkauft, nun kündigt sich die nächste Band für die Gersthofer Rasenkonzerte an: die irische Band Picture This kommt am 7. August nach Gersthofen. Mit der Single „Somewhere Close To Heaven“, die die Vierer-Kombo im Frühjahr 2024 gemeinsam mit Rea Garvey herausgebracht hat, wurden die Iren international bekannt. „Der Sound von Picture This lädt zum Feiern und Tanzen ein, deshalb werden wir zum ersten Mal bei den Rasenkonzerten ein unbestuhltes Konzert anbieten und damit Platz für bis zu 2000 Besucher schaffen,“ so Kulturamtsleiter Uwe Wagner.

Noch gibt es Tickets für die Rasenkonzerte 2025 in Gersthofen

Karten für das Rasenkonzert von Picture This und auch von 80er-Pop-Ikone Nik Kershaw (9. August) sind ab sofort erhältlich. Dass es sich lohnt, schnell zu sein beim Kartenkauf zeigt die zweite Nachricht aus der Stadthalle Gersthofen: Die Auftritte von „Barbaras Rhabarberbar“-Star Bodo Wartke und Kult-Comedian Sebastian Reich & Amanda im neuen Jahr sind bereits jetzt restlos ausverkauft.

Info Tickets für die Rasenkonzerte sowie alle anderen Veranstaltungen der Stadthalle Gersthofen gibt es wie immer auf www.stadthalle-gersthofen.de sowie im lokalen Kartenvorverkauf.