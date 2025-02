Neue Technik und neue Medien in der Bücherei Stadtbergen

Fast zehn Prozent der Stadtberger gehören zur regelmäßig wiederkehrenden Stammkundschaft. Die Büchereien in Stadtbergen und Leitershofen stehen also ganz gut da. Leiterin Stefanie Frommberger freut sich außerdem über eine wachsende Zahl an Ausleihen. Es seien inzwischen wieder mehr als vor der Corona-Pandemie, wie sie sagt. Technische Neuerungen sorgen seit Kurzem für eine unkomplizierte Ausleihe und für mehr Sicherheit.

