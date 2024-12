Schimmel in der Kita: Hat die Stadt Neusäß zu spät reagiert?

Hat die Stadt Neusäß den richtigen Zeitpunkt für eine Vielzahl von Renovierungsarbeiten im Kindergarten Ottmarshausen verpasst? Auf der Bürgerversammlung in Hammel am 13. November hatten zwar sowohl die Stadt als auch die Eltern das Thema angesprochen. Den Eltern ging es dabei vor allem um verfärbte Stellen an einigen Wänden, aber auch um den Zustand der Sanitäreinrichtungen. Dort war von verkalkten Armaturen, veralteten Spiegeln, Verfärbungen an den Wänden und vergilbten Stellen an den Klo-Brillen und unangenehmem Gestank die Rede, wie Bürgermeister Richard Greiner auf der Bürgerversammlung zunächst selbst berichtete. Wenige Tage später sagte er im Finanzausschuss der Stadt, dass nun die Schäden aufgearbeitet werden sollten. Doch die Entwicklung hat die guten Vorsätze überholt: Seit 6. Dezember ist die Kita geschlossen. Vieles hätte früher passieren können, findet der Elternbeirat.

