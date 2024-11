Im Kindergarten in Ottmarshausen gibt es noch einiges zu renovieren

Bei der Bürgerversammlung in Hammel sprachen einige Bürgerinnen und Bürger die Mängel im örtlichen Kindergarten an. Eltern beklagten einen gewissen Renovierungsstau in der Einrichtung. Der Elternbeirat forderte die Hinzuziehung eines Baubiologen, um die Lage fachlich zu beurteilen. Wie Bürgermeister Richard Greiner auch im Rahmen der Haushaltsberatungen mitteilte, sollen die nötigen Maßnahmen nun ermittelt und die Schäden behoben werden.

