Das Polizeiorchester Bayern gab mit „Die Bunten“ ein Benefizkonzert in Neusäß

Ein gemeinsames Konzert zweier ganz unterschiedlicher Orchester in der ausverkauften Stadthalle Neusäß markierte eine ganz besondere Kooperation, die weit über ihr musikalisches Wirken hinaus Bedeutung hat. Das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern mit „Die Bunten“ rückte die gelebte Inklusion und die wertvolle Arbeit des Vereins in den Fokus der Öffentlichkeit. „Die Bunten“ aus Augsburg sind ein Inklusionsorchester, das für Menschen mit und ohne Behinderung die Freude und den Ausdruck am gemeinsamen Musizieren möglich macht.

Sinfonische Blasmusik der Spitzenklasse

Das Polizeiorchester Bayern unter Leitung von Generalmusikdirektor Professor Johann Mösenbichler gilt als offizieller Klangkörper und „klingender Botschafter“ und spielt traditionell eine Vielzahl von Benefizkonzerten für soziale und karitative Zwecke. Werke von Rimsky-Korsakov, Emil Waldteufel und Peter Graham wurden mit großem Applaus und Begeisterung des Publikums bedacht. Das Benefizkonzert in Neusäß war laut Veranstalter somit nicht nur ein kultureller Höhepunkt mit sinfonischer Blasmusik der Spitzenklasse, sondern vor allem auch ein Zeichen für ein vielfältiges und inklusives Miteinander, bei dem Musik Brücken zwischen ganz unterschiedlichen Lebenswelten bauen kann.

Engagement für soziales und musikalisches Miteinander

Während der Veranstaltung wurde Angelika Jekic, die Gründerin und Leiterin des preisgekrönten Inklusionsorchesters für ihre herausragende Arbeit mit dem besonderen Prädikat „Hier klingt’s mir gut“ ausgezeichnet. Die Übergabe der Urkunde und des Prädikats erfolgte durch den Augsburger Sozialreferenten Martin Schenkelberg. Er hob in seiner Dankesrede die unschätzbare soziale und kulturelle Leistung des Orchesters im Namen der Stadt Augsburg hervor.

