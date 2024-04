Neusäß

vor 49 Min.

Der Neusässer Wochenmarkt gleicht einem kleinen Volksfest

Auch am Stand vom Gundelfinger Gartenbau Christian Schmid herrscht schon am frühen Morgen reger Betrieb.

Plus Jeden Samstag bieten auf dem Neusässer Volksfestgelände rund 20 regionale Produzenten ihre Produkte an. Der Markt dient aber nicht nur dem Warenerwerb.

Von Thomas Hack

Viele regionale Nahrungsmittelerzeuger sehen sich an ihren Verkaufsständen derzeitig mit schwindenden Besucherzahlen konfrontiert. Wir stellen die Wochenmärkte im Landkreis Augsburg daher in einer losen Reihe vor und wollen wissen, das dort los ist. Der Wochenmarkt in Neusäß zeichnet ein besonderes Bild: Schon in den frühen Samstagmorgenstunden wird auf dem riesigen Parkplatz des Volksfestgeländes um die letzten freien Parkflächen gekämpft, das Marktgelände selbst wirkt hingegen fast wie ein eigenes kleines Volksfest an sich: kaum ein Stand, an welchen um neun Uhr morgens nicht wenigstens ein halbes Dutzend Kunden mit ihren mitgebrachten Einkaufskörben gut gelaunt und geduldig darauf wartet, sich von den regionalen Erzeugern fachkundig beraten und bedienen zu lassen.

In Neusäß werden verschiedene Fische aus Kühlenthal angeboten

Seit fast 40 Jahren gibt es diesen Wochenmarkt nun schon, wobei mittlerweile rund 20 Fieranten ihre Waren aus dem hiesigen Umland präsentieren. Und die Angebotsvielfalt ist durchaus bemerkenswert:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

