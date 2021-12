Drohende Obdachlosigkeit: Neusässer stocken Beratungsangebot auf

Plus Die Corona-Pandemie und steigende Energiepreise verstärken die finanziellen Engpässe mancher Menschen. Die Stadt Neusäß will bei drohendem Wohnungsverlust frühzeitig helfen.

Wohnungen sind im Großraum Augsburg schon lange Zeit knapp und teuer. Durch die Corona-Pandemie und die steigenden Energiepreise verschärft sich das Problem noch. Auch in Neusäß gibt es immer mehr Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Die Stadt stockt daher das Beratungsangebot auf und verdoppelt die Zahl der Stunden der damit beauftragten Sozialpädagogin.