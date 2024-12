Ein Blick in die Krippenkunst aus dem Erzgebirge

Wenn auf dem Parkplatz des Traditions-Blumengeschäfts Reuß in Westheim die vierte Kerze auf dem großen Adventskranz aufglüht, dann ist Weihnachten wirklich nah. Und wenn in dem Geschäft die vielen Krippen betrachtet werden können, die auch in diesem Jahr wieder Andreas Seitz gemeinsam mit Oswald Gollmann zusammengestellt hat, dann wird auch noch dem letzten Weihnachtsmuffel festlich ums Herz. In diesem Jahr werden in den Schaufenstern des Geschäfts Krippen aus dem Erzgebirge gezeigt, dem „Weihnachtsland“ Deutschlands.

Andreas Seitz schnitzt und baut schon seit Jahrzehnten selbst Krippen. Im vergangenen Jahr hatte er die Ausstellung „Krippen aus aller Welt“ für Blumen Reuß zusammengestellt. Einige davon hatte er selbst gefertigt. Unter anderem gab es Krippen aus Peru, aus Polen und auch typische Papierkrippen aus Tschechien zu sehen. In diesem Jahr steht hingegen das Erzgebirge im Mittelpunkt. „Wer schon einmal in der Zeit um Weihnachten dort war, wird sich an Dörfer und Städte im schönsten Lichterglanz und an Ladengeschäfte, die gefüllt sind mit Erzeugnissen aus der Region, erinnern“, sagt Andreas Seitz.

Genau hinschauen lohnt sich: Eine Krippe ist in einer Zündholzschachtel vesteckt

Zu den traditionellen Darstellungen aus dieser Gegend gehören unter anderem Weihnachtspyramiden, Lichterengel und Bergmannsleuchter, Schwibbogen, Nussknacker oder die bekannten Räuchermännchen. Für die Ausstellung haben er und Oswald Gollmann unter anderem eine Papierkrippe aus Dresdner Pappe ausgesucht, hergestellt aus feinem, geprägtem Karton. „Es sollte aussehen, als wäre es aus Blech geformt“, so Andreas Seitz. Auch Mettenlaternen sind zu sehen. „Die Mettenlaterne ist eine besonders gestaltete Laterne, die auch heute noch von Kindern auf dem Weg zur Christmette getragen wird. Die Mettenlaternen werden während der Christmette um den Altar oder vor die Kirchentüre gestellt“, erklärt der Krippenfachmann. Im Erzgebirge würden sogar einige Straßenlampen in ihrer Form an Mettenlaternen erinnern.

Nicht fehlen dürfen freilich die bekanntesten Vertreter aus dem Landstrich in Sachsen, Weihnachtspyramiden, Räuchermännchen, Nussknacker und Zwetschgenmännle aus getrockneten Pflaumen. An anderer Stelle lohnt es sich, genau hinzuschauen. Denn dann kann man sogar eine Krippe in einer Streichholzschachtel entdecken. Zu sehen ist die Ausstellung während der üblichen Geschäftszeiten – und durchs Schaufenster.