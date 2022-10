Neusäß

vor 33 Min.

Elegant oder hässlich? Stadtrat Neusäß sieht schwarze Hausfassaden nicht gern

Plus An dieser Geschmacksfrage scheiden sich die Geister: Sind schwarze Hausfassaden schön und modern – oder scheußlich? Was der Bauausschuss in Neusäß darüber denkt.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Der Bauherr verließ wütend die Bauausschusssitzung, die Freien Wähler wollen eine Grundsatzentscheidung: Schwarze Hausfassaden und Einfriedungen sollen in Neusäß künftig nicht mehr so leicht gebaut werden können. Anlass der Diskussion war der Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Walmdach in den Leonhard-Hüttendorfer-Straße in Ottmarshausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

