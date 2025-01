Geflüchtete: So werden die Neuankömmlinge betreut

Vor wenigen Wochen sind in einer neuen Unterkunft in der Daimlerstraße in Neusäß fast 40 Geflüchtete eingezogen. Zuvor hatte das Projekt hohe Wellen geschlagen, weil der neue Eigentümer langjährige gewerbliche Mieter - unter anderem die Reinigung Kuchenbaur - gekündigt hatte. Nach der Renovierung bietet das Gebäude im Gewerbegebiet theoretisch Platz für insgesamt 54 Bewohner. Belegt sind derzeit aber nur gut zwei Drittel. Laut Stadtverwaltung Neusäß leben damit derzeit etwa 164 Geflüchtete in den Unterkünften im Stadtgebiet.

