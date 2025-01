Kinder dürfen wieder in den Kindergarten in Ottmarshausen

Der Kindergarten in Ottmarshausen hat wieder seinen Standardbetrieb für alle drei Gruppen aufgenommen. Nach einer erneuten Schadstoff-Messung durch eine Gutachterin wurde der Kindergarten durch die entsprechenden Fachstellen freigegeben, sodass der Betrieb planmäßig am Dienstag direkt nach den Weihnachtsferien starten konnte. Wie berichtet, war die Einrichtung der Stadt Neusäß ab dem 11. Dezember bis zum Beginn der Weihnachtsferien geschlossen gewesen, weil einerseits in zwei Räumen des Gebäudes Schimmel entdeckt worden war und sich andererseits der überwiegende Teil des Personals krankgemeldet hatte. Für viele Eltern war das der Höhepunkt eines Jahres mit vielen außerplanmäßigen Notbetreuungen.

