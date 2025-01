Modellbahnausstellung: Ach, die gute alte Bundesbahn

Beim Modelleisenbahnclub Neusäß (MECN) geht es Schlag auf Schlag: Nach der Jubiläumsschau in der Neusässer Eichenwaldschule zum 50-jährigen Vereinsbestehen Anfang November startet der Verein nun ins neue Jahr mit der traditionellen Neujahrsausstellung. Das Motto ist diesmal: Gute alte Bundesbahn – mit einem etwas verklärten Blick, wie ihn nur Modellbahner haben können, geht es zurück in die Glanzzeit der Deutschen Bundesbahn der 60-er und 70-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. So mancher verspätungsgeplagte Berufspendler wünscht sie sich zurück – die seinerzeit belächelte „Beamtenbahn“, bei der festgelegte Abläufe und genau geregelte Zuständigkeiten samt vorbeugender Wartung für weitgehende Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sorgten, so die Ansicht im Verein. Und das bei „jedem Wetter“, wie es damals auf den Werbeplakaten der DB auf jedem Bahnhof hieß.

Besucherinnen und Besucher können nun die Dampflok-Klassiker der Baureihen 01, 44, die 50-er oder die als Bubikopf bekannt gewordene 64-er vor für die Epoche typischen Personen- und Güterzügen erleben. Daneben drehen Dieselloks, die V200, die V100 oder die BR 218, mit vorbildgerechten langen Zügen ihre Runden auf der großen Landschaftsanlage des MECN. Also genau jene Baureihen, die früher auch von Augsburg aus vor allem auf den Strecken ins Allgäu oder Richtung Ammersee zu beobachten waren.

Beim Flohmarkt können Besucherinnen und Besucher selbst zugreifen

Daneben zeigt der Club eine historische Märklin H0-Anlage aus den 60-er Jahren sowie die bei Besucherinnen und Besuchern so beliebte Schweizer H0m-Anlage nach Motiven der Rhätischen Bahn, die in den vergangenen zwei Jahren komplett überarbeitet und erneuert wurde. Ein Flohmarkttisch rundet das Ausstellungsangebot ab.

Die Neujahrsausstellung findet in den Clubräumen im Bahnhof Westheim statt, Hindenburgstraße 4. Termine sind Montag, 6. Januar (Dreikönigstag) und Sonntag, 12. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder. (AZ)