Modelleisenbahnclub feiert 50-jähriges Bestehen

Wenn dieser Verein seine jährlichen Ausstellungen hat, werden die Augen von großen und kleinen Besuchern groß und leuchtend: Seit Jahren zieht der Modellbahnclub Neusäß mit seinen kleinen, wirklichkeitsnahen Landschaften Gäste auch aus der weiteren Umgebung an. Jetzt kann der Verein sein 50-jähriges Bestehen feiern, im Juli 1974 kamen eine Reihe von enthusiastischen Eisenbahnfreunden aus dem Großraum Augsburg erstmals zusammen. Was die Mitglieder in diesen Jahren immer wieder beschäftigt, ist die Suche nach einem geeigneten Ausstellungsraum.

Auf der Suche nach einem geeigneten Clubheim wurde man 1974 in der alten Dorfschule des Neusässer Ortsteiles Hainhofen fündig und nannte sich fortan Modellleisenbahnclub Neusäß, kurz MECN. Die erste Anlage in der seinerzeit verbreiteten Rechteckform war etwa 45 Quadratmeter groß und wies zweigleisige Fahrstrecken mit einer Länge von rund 50 Metern auf, worauf reichlich Betrieb gemacht werden konnte.

Die erste Unterkunft gab es in der alten Schule in Hainhofen

Nach etwa acht Jahren entschied sich die Gemeinde Neusäß zum Leidwesen der Clubmitglieder zum Verkauf des Schulgebäudes an einen Privatmann. In der Folge musste die erste Anlage schweren Herzens abgebrochen werden. Bis eine neue Bleibe gefunden war, wurden vorhandenes Material und Fahrzeuge im Privathaus eines Vereinsmitglieds untergebracht. Auch die Clubtreffen fanden zu dieser Zeit dort statt. Alle Kellerräume, Garage und Dachboden waren mehrere Monate zugestellt - eine Geduldsprobe für das Mitglied und den ganzen Verein.

Nach längerer Suche konnte der Verein im Jahr 1984 die ehemaligen Diensträume des Bahnhofs Westheim beziehen. Die damalige Umrüstung des Bahnhofs von mit Seilzügen bedienten Flügelsignalen und Weichen auf Lichtsignaltechnik und elektrisch betätigten Weichen führte auch zur Aufgabe der Dienststelle. Die Freude über das neue Clubheim war groß, und mit Elan ging es nun mit dem Bau der mittlerweile weithin bekannten großen Spur-0-Anlage, die heute fester Bestandteil der jährlichen Neujahresausstellungen ist, wieder voran.

Seit 40 Jahren ist der Modelleisenbahnclub im alten Bahnhof Westheim zuhause

Nach dem Verkauf des Bahnhofsgebäudes an einen Privatinvestor musste der Verein lange Zeit um seine Bleibe zittern, doch gelingt immer wieder eine Verlängerung des Mietvertrags, wenn auch zu einem Vielfachen des Mietpreises, als die Deutsche Bahn noch Eigentümer des Bahnhofs war. 50 Jahre wechselvolle Geschichte konnte dem Verein nichts anhaben. Im Gegenteil verzeichnet der MECN derzeit die meisten Mitglieder seit der Gründung, auch eine kleine Jugendgruppe hat sich gebildet.

Anlass genug, ausgiebig zu feiern: Mit insgesamt sechs Modellbahnanlagen, von Spurgröße TT bis 0, veranstaltet der Verein in der Aula der Eichenwaldschule, Am Eichenwald 51, 86356 Neusäß eine große Jubiläumsausstellung. Sie findet an folgenden Tagen statt: Sonntag, 27. Oktober, und Freitag, 1. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro für Erwachsene und einen Euro für Kinder. (AZ)