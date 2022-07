Neusäß

18:00 Uhr

Schüler am Bahnsteig zurückgelassen: Ärger über überfüllte Züge ist groß

Am Bahnhof in Neusäß ist es voll: Seit Einführung des Neun-Euro-Tickets drängen sich neben Schülern auch Ausflügler in die Züge aus und nach Ulm.

Plus Seit Juni sind die Züge entlang der Strecke Augsburg–Ulm noch voller als sonst, da viele Ausflügler auch zu Stoßzeiten unterwegs sind. Das wird zum Problem für Schüler.

Von Anne Eberhard

Es ist 13.24 Uhr, der Bahnsteig in Neusäß ist voll. Viele Schülerinnen und Schüler sind auf ihrem Weg nach Hause. Durch die Lautsprecher am Gleis Richtung Augsburg ertönt eine Durchsage: "Der Zug ist voll besetzt. Bitte nutzen Sie die gesamte Zuglänge zum Einsteigen." Als der Zug ankommt, drängen sich die Fahrgäste im Eingangsbereich. Die Türen gehen zu, heute können alle mitgenommen werden. Doch das ist nicht immer so. Gerade zu Stoßzeiten passen Schülerinnen und Schüler in Neusäß, Westheim oder Diedorf manchmal nicht mehr in die Züge. Sie bleiben am Bahnsteig zurück.

