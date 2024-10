Naturally 7 tritt in der Stadthalle Neusäß auf

Sie haben einen ganz eigenen Sound und waren schon „special guest“ bei Konzerten von Michael Bublé, Couldplay und Diana Ross, jetzt kommt „Naturally 7“ zu einem Auftritt in die Stadthalle Neusäß. Naturally 7, das sind sieben Männer, die ganz ohne Instrumente singen. Trotzdem scheint es, als hätten sie eine ganze Band dabei. Mal ist es R‘n‘B, Soul oder HipHop, mal Gospel, Pop oder auch Rock, den sie so auf die Bühne bringen. Am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr, ist die Gruppe in der Stadthalle Neusäß zu sehen.

Gegründet wurde Naturally 7 bereits 1999 von Roger Thomas, der sich mit seinem Bruder Warren fünf weitere talentierte Sänger aus der Umgebung suchte. Ausschlaggebend dafür war, dass Warren sich als Kind ein Schlagzeug wünschte. Die Mutter der Brüder meinte jedoch, das würde zu viel Krach machen. Deshalb begann er, Drum-Sounds stimmlich und mit dem Mund nachzumachen, was man im HipHop seit den 1980ern auch als „Beatboxing“ bezeichnet - fortan das Markenzeichen von Naturally 7. Zudem ist es auch ein Unterscheidungsmerkmal zu vielen A-Capella-Gruppen, die hauptsächlich singend performen. Das, was den sieben Amerikanern so spielerisch leicht von den Lippen geht, nennen sie selbst „Vocal Play“.

2007 gelang Naturally 7 der internationale Durchbruch als „Special Guest“ der Welttournee von Michael Bublé. Ab 2012 absolvierte die Gruppe innerhalb von zwei Jahren 467 Gastspiele in 25 Ländern, in ganz Europa sowie Kanada, Australien und den USA. Auf der „@the Movies Tour 2024“ performt Naturally 7 Songs aus dem Film Titanic, The Sound of Music, West Side Story, Grease, Jailhouse Rock, 8 Mile, Saturday Night Fever und anderen. Restkarten ab 38 Euro gibt es noch im Online-Vorverkauf der Stadthalle Neusäß sowie im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 0821/4606-0. (AZ)