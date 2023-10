Neusäß

vor 50 Min.

Verwirrspiel in der Neusässer Stadthalle kommt unterschiedlich gut an

Plus Das Programm für das Theaterabo in der Stadthalle Neusäß startete mit einer Komödie von Shakespeare. Es gab Irritationen beim Publikum, aber auch begeisterte Stimmen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek Artikel anhören Shape

„Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare war der intensive Auftakt beim Theaterabo der Stadthalle Neusäß. Das Stück ist eine verwobene Geschichte, die mit Fantasie und Situationskomik verknüpft ist. Shakespeares Welt der Elfen, die Komik um die Liebe fasziniert auch heute noch. Hintergrund für Shakespeares Komödie ist der Aberglaube um die Sommersonnenwende, bei welcher die Menschen den Geistern und dunklen Mächten ausgesetzt sein sollen und die Grenzen zwischen Illusion und Realität verwischen.

Die Handlung spielt in einem Wald nahe Athen in der Nacht vor Herzog Theseus Hochzeit mit Hippolytha, der Königin der Amazonen. In jener Mitsommernacht werden dort zwei Liebespaare verzaubert. Ein Verwechslungsspiel beginnt. Ebenfalls im Wald studiert eine Handwerkertruppe anlässlich der Hochzeit ein Theaterstück ein. Elfenkönig Oberon streitet sich mit Elfenkönigin Titania um ein Kind, welches sie dem indischen König gestohlen hat. Mit dem Saft einer Zauberblume und der Unterstützung seines Gehilfen, dem Kobold Puck, bewirkt Oberon, dass sich Titania in einen dieser Handwerker verliebt und er ihr das Kind abnehmen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen