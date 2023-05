Neue Saison startet mit Kabarett und reicht bis zu klassischem Konzert

Der Vorverkauf für die Aufführungen in der Stadthalle Neusäß ab dem Herbst startet. In diesem Jahr gibt es auch ein neues Abo. Auch Luise Kinseher ist wieder mit dabei.

Das neue Programm für die Stadthalle Neusäß ist da und gleichzeitig startet auch der Kartenvorverkauf für den Herbst 2023. „Von September bis Dezember erwartet die Kulturbegeisterten in der Region eine große Bandbreite an Veranstaltungen in der Stadthalle Neusäß“, so die Leiterin des Kulturbüros, Veronika Wanninger. Während Schauspieltermine bis ins Jahr 2024 schon bekannt waren, sind nun neue Termine aus dem Bereich Kabarett und Musik hinzugekommen. Gleichzeitig stehen nun die Möglichkeiten für das neue Wahl-Abo fest.

Den Auftakt im Herbst dieses Jahres macht Kabarettistin Franziska Wanninger am 30. September mit ihrer launigen Hommage an die Leichtigkeit: „Für mich soll's rote Rosen hageln“. Sie gibt im Herbst ihr Debüt in Neusäß. Mit Spannung wird das moderierte Sinfoniekonzert der Sächsischen Bläserphilharmonie und dem Solisten Andreas Martin Hofmeir – Gründungsmitglied der Band LaBrassBanda – am 22. Oktober in der Stadthalle erwartet. Das Orchester ist deutschlandweit das einzige, welches in sinfonischer Bläserbesetzung aufritt.

Beim Weihnachtskonzert sind Gospel-Stimmen zu hören

Weiter geht es mit einem außergewöhnlichen Zusammenschluss zweier Genres: Kabarett trifft auf Klassik. Am 17. November gibt es „Ein tierisches Vergnügen“ mit Mama Bavaria alias Luise Kinseher gemeinsam mit der Kammeroper München. Geboten wird ein heiterer Konzert- und Kabarettabend. The Golden Voices of Gospel stimmen mit ihrem Konzertabend „Hallelujah“ am 8. Dezember auf Weihnachten ein und laden zu einer Reise durch ein Jahrhundert der Spirituals, Traditionals und Gospels. Hans Sigl liest am 9. Dezember Geschichten und Erinnerungen zur Weihnachtszeit. Das Programm „Weihnachten liegt in der Luft“ wird von der Pianistin Katarina Königsfeld begleitet.

Stadthalle Neusäß Die Sächsische Bläserphilharmonie gibt ein Sinfoniekonzert mit dem Solisten Andreas Martin Hofmeir am 22. Oktober in der Stadthalle Neusäß. Foto: Stefanie Schennerlein

Zum Jahresausklang gibt es in der Stadthalle Neusäß den Silvesterknaller mit Chris Kolonko. Mit vielen Kostümen, Schlagern, Comedy und Evergreens wird den Gästen am 31. Dezember ein spritziger Silvesterabend bereitet. Das beliebte Weihnachtsmusical mit Marina Igelspacher wird es zudem am ersten Adventswochenende wieder geben, hierzu startet der Vorverkauf im September.

Fünf Schauspiel-Termine sind im Theater-Abo erhältlich

Bereits bekannt waren die beiden Schauspieltermine für Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" am 15. Oktober mit dem Ensemble Persona und am 24. November mit der Inszenierung des Jörg Maurer Alpenthrillers „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“. Weitere Theatertermine im ersten Halbjahr 2024 sind am 23. Februar "Weiße Turnschuhe", eine Komödie von Jochen Busse, "A long way down", ein Schauspiel nach einem Roman von Nick Hornby am 17. März sowie am 28. April "Extrawurst", eine Komödie von Gerd Silberbauer. Alle diese fünf Schauspiel-Termine sind auch im Theater-Abo erhältlich.

Zusätzlich gibt es nun auch ein Wahl-Abo für drei Aufführungen aus den genannten fünf Schauspielterminen sowie dem Auftritt der Sächsischen Bläserphilharmonie, von Luise Kinseher mit der Kammeroper München und dem Weihnachtskonzert mit The Golden Voices of Gospel. Bei freier Stückauswahl und Platzwahl erhalten die Abonnentinnen und Abonennten pauschal 15 Prozent Rabatt auf den Verkaufspreis. Da die Stückauswahl jedes Jahr neu ist, endet dieses Abo nach jeder Spielzeit automatisch. Ehemalige Abonnenten erhalten die neue Stückauswahl jeweils vor dem offiziellen Vorverkaufsstart des Wahlabos.

Alle Infos gibt es auch unter www.neusaess.de/abo. Die Abonnements können montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich mittwochs von 14 bis 17.30 Uhr im Rathaus Neusäß gekauft werden. Reservierungen können telefonisch unter 0821/4606130 oder per E-Mail an kartenvorverkauf@neusaess.de aufgegeben werden.