Neusäß

17:30 Uhr

Was soll an der Neusässer Waldstraße am Ende wirklich entstehen?

Ganz dicht am Kobelhang liegt die idyllische Waldstraße in Westheim. Der Bauausschuss hat dort jetzt Modellierungen und Stützmauern auf einem Grundstück zugestimmt. Allerdings mit ungutem Gefühl.

Plus Immer wieder muss sich der Bauausschuss mit einem Grundstück in dem noblen Straßenzug befassen. Im Ausschuss wird vermutet, es handle sich um "Salamitaktik".

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Wenn es in einem der Neusässer Ausschüsse um die Waldstraße am Kobel und dortige Baumaßnahmen geht, dann kann es schnell emotional werden. Denn nicht nur die Anwohnerinnen und Anwohner pochen dort auf die Umsetzung ihrer Interessen. Auch in den Gremien will man sich keine Fehler leisten, wenn es um diesen besonderen Standort am Kobelwald geht. So war das auch jetzt wieder, als es im Bauausschuss um Stützmauern und Geländemodellierung auf einem Grundstück ging.

