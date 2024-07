Weg zu Sozialwohnungen an der Hauptstraße ist noch lang

Um eine Sache, „die uns schon lange ärgert“, so der zweite Bürgermeister von Neusäß, Wilhelm Kugelmann, ging es auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt. Thema waren 23 geplante Wohnungen mit staatlicher Förderung, auch Sozialwohnungen genannt. Die sollen an der Hauptstraße in Neusäß entstehen, und das schon lange. Verabredet war mit dem Besitzer des sogenannten Schuster-Areals schließlich schon vor Jahren ein Gesamtpaket: Das Stadthaus, die Wohngebäude zur Fliederstraße hin sowie die geförderten Wohnungen wurden zusammen besprochen und abgestimmt. Während die übrigen Gebäude stehen, fehlt dieser Teil der Abmachung noch.

Dabei ist dieser Wohnraum, bei dem die Mieten stufenweise staatlich gefördert werden, auch im recht wohlhabenden Neusäß dringend nötig. Die Stadt plant gerade gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises (WBL) den Bau 24 solcher Wohnungen auf einem etwa 2600 Quadratmeter großen Grundstück an der Von-Rehlingen-Straße in Westheim. Baubeginn soll 2025 sein. Doch das Konjunkturtief in der Baubranche trifft auch den geförderten Wohnungsbau. Wie der Geschäftsführer der WBL, Josef Hartmann, vor wenigen Wochen unserer Redaktion sagte, sei es gerade deshalb schwer, Firmen für die verschiedenen Gewerke zu finden. Lediglich der Heizungssektor sei noch stark ausgelastet.

Stadt hätte in Westheim gerne Wohnraum für Pflegekräfte

Während die Stadt Neusäß sich vorstellen kann, dass an der Von-Rehlingen-Straße vor allem Wohnraum für Pflegekräfte des nahe liegenden Notburga-Seniorenheims entstehen könnte, sieht Hartmann das anders. Die Warteliste der WBL umfasse inzwischen 2500 Personen, Wohnungen der Gesellschaft würden nach Dringlichkeit und Bedürfnissen vergeben. Auch die WBL schraubt ihre Bautätigkeit zurück, neben Westheim stehen für die kommenden drei Jahre Projekte in Schwabmünchen und Langweid im Programm.

Dass es vor dem Hintergrund der Krise im Bausektor und der zu erwartenden geringeren Gewinne für einen Investor bei privaten Bauprojekten im geförderten Wohnungsbau besonders schwierig ist, ist auch dem Bauausschuss der Stadt Neusäß klar. Auch jetzt lag dem Ausschuss kein Vorschlag vor, über den hätte abgestimmt werden können. Allerdings berichtete Stadtbaumeister Björn Nübel von Plänen, die gerade den Verwaltungen der Stadt und gleichzeitig im Landratsamt vorlägen. Einen genehmigten Bauantrag gibt es bereits aus dem Jahr 2022. Der hatte der Stadt jedoch nicht in allen Punkten gefallen und sollte verändert werden.

Das Gebäude an der Hauptstraße soll auch Balkone haben

So sieht der neue Plan nun keinen Autolift mehr in die Tiefgarage vor, sondern eine Zufahrt auf der Hinterseite des Hauses in Richtung Fliederstraße zu den tief liegenden Stellplätzen. Während sich Stadträtin Ute Anthuber (CSU) dafür aussprach, jeden Winkel des Gebäudes für Wohnraum zu nutzen, sah das der Stadtbaumeister etwas anders. Auch in diesem Gebäude sähe er gerne Geschäftsräume im Erdgeschoss an der Front zur Hauptstraße hin. „Wir können nicht an anderer Stelle fordern, dass Ladeneinheiten in der Hauptstraße erhalten bleiben und sie dann hier streichen“, so Nübel.

Während er jedoch gegen Dacheinschnitte für kleine Terrassen im Dachgeschoss war, sprachen sich die Mitglieder des Ausschusses für die Möglichkeit aus, von den Wohnungen aus einen Schritt ins Freie machen zu können - ob über eine Loggia, Balkon, Freisitz oder Dacheinschnitt. Auch wenn noch nichts beschlossen ist: „Wir sind froh, dass es hier jetzt weitergeht“, so Björn Nübel. (mit dav)