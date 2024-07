Damit kein Trinkwasser mehr verloren geht

Im März dieses Jahres glich das Nordendorfer Baugebiet „Sonniger Südwesten“ einem Überschwemmungsgebiet – und das zu einer Zeit, in der noch niemand ahnen konnte, dass weite Teile des Ortes nur wenige Wochen später von einer Hochwasserkatastrophe heimgesucht werden würden.

Das Wasser, das sich am 13. März über die Lilien- und Nelkenstraße schob, war jedoch kein Schmutterwasser, sondern Trinkwasser, denn die Hauptzubringerleitung war gerissen. In rasantem Tempo musste das Team des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe (WZV) reagieren – Westendorf sowie die Meitinger Ortsteile Ostendorf und Waltershofen wurden vom Netz genommen und über den Notverbund mit der Marktgemeinde versorgt. Für das Marmorwerk und einen weiteren Anschluss in Blankenburg wurde eine Notversorgung aufgebaut. Und da ein Unglück nur selten allein kommt, kam die nächste Hiobsbotschaft gleich zwei Tage später: An derselben Leitung im Nordendorfer Ortsteil Blankenburg gab es ein weiteres Leck – allerdings in fünf Meter Tiefe. Diese Vorkommnisse schilderte der WZV-Wassermeister, Rainer Behringer, während der Sitzung des Wasserverbands rückblickend.

Rund 1000 Liter Trinkwasser gingen bei dem Vorfall in Nordendorf verloren

In Zahlen ausgedrückt bedeuten diese Ereignisse Folgendes: Etwa 1.000 Kubikmeter Trinkwasser sind verloren gegangen. Da für die Beseitigung des Lecks in Blankenburg eine Firma zum Einsatz kommen musste, kommen auf den WZV hierfür Kosten über 20.000 Euro zu, die nachträglich vom Verbandsgremium abgenickt wurden. Die Kosten für weitere Begleitarbeiten wurden in der Sitzung auf 23.000 Euro geschätzt. Abseits dieser Zahlen treibt die Bürgerinnen und Bürger vor allem diese Sorge um: Was, wenn die Hauptleitung erneut reißt?

Diese Frage hat die Sanierung der Leitung, die ursprünglich erst mittel- bzw. langfristig geplant war, in der Priorisierung nach oben gehievt. Bernhard Wernthaler vom Ingenieurbüro Kienlein präsentierte direkt mehrere Optionen – zur Diskussion stand die Sanierung und die Neuverlegung der Leitung. Auch die Installation von ein bis zwei sogenannten Dükern unter der Schmutter stand im Gremium zur Diskussion. Als Düker wird eine Druckleitung zur Unterquerung bezeichnet.

Steffen Richter, der Verbandsvorsitzende, machte klar, worauf der WZV seinerseits poche: Die Unterquerungen seien unbedingt nötig. Das wurde bereits in der Risikoanalyse deutlich und sei dementsprechend auch im Schutzkonzept dokumentiert. Einstimmig beschloss die Verbandsversammlung diesem Wunsch des WZV-Teams zu folgen, der vielmehr einer dringenden Empfehlung glich.

Lieber sanieren oder neu verlegen?

Zudem beschloss das Gremium mehrheitlich, die Leitung mit Inlinern zu sanieren und nicht neu zu verlegen. Für die Sanierung der Leitung samt einem Düker steht aktuell eine Kostenschätzung von 495.000 Euro im Raum. Für den zweiten Düker kommen weitere 200.000 Euro on top. Zum Vergleich: Die Neuverlegung der Leitung – raus aus dem Neubaugebiet und rein in die Hochwassermulde, die neben der Straße verläuft – inklusive zwei Dükern hätte in Summe mit über 1,3 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Knapp 1,6 Millionen Euro hätte die Neuverlegung der Leitung samt Dükern gekostet, wenn die Leitung in die Straße hätte verlegt werden müssen.

Auch der jüngste Störfall im WZV-Gebiet – die Keimbelastung und das damit verbundene Abkochgebot – waren Thema der Sitzung. Neben einer Kurzzusammenfassung der Ereignisse – vom Bekanntwerden der Keimbelastung über die Information der Bürger bis hin zur Rücknahme des Abkochgebots via Digitalpost – platzierte der WZV-Vorsitzende vor allem Worte des Dankes, die er an die Mitarbeitenden des WZV, an die Verwaltungsgemeinschaft, an die Feuerwehren und Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Verbandsgemeinden richtete: Man habe „Hand in Hand“ und „just-in-time“ gearbeitet. Die Vorbereitung auf einen etwaigen Störfall kam dem WZV zugute und ermöglichte eine rasche Abwicklung nach einem festgelegten Störfall-Einsatz-Szenario – von der Information der Bürgerinnen und Bürger bis zu den Spülmaßnahmen, bei denen der WZV Unterstützung seitens der Marktgemeinde Meitingen und der Bürgerschaft bekommen hat.