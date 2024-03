Nordendorf

18:15 Uhr

Rohrbruch in Nordendorf überschwemmt Straßen im Neubaugebiet

Plus Im Baugebiet "Sonniger Südwesten" flutete für kurze Zeit Wasser die Straßen. Was der Grund dafür war und welche Folgen das Ereignis hat.

Von Steffi Brand

Das Nordendorfer Neubaugebiet erinnerte am Mittwochnachmittag für kurze Zeit an ein Überschwemmungsgebiet. Über die Lilien- und die Nelkenstraße schoben sich Wassermassen. Im Baugebiet „Sonniger Südwesten“ ist die Hauptleitung gerissen, die den Trinkwasserbrunnen und den Hochbehälter verbindet.

„Der Rohrbruch wurde schnell behoben“, berichtet der Verbandsvorsitzende des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe (WZV), Steffen Richter. Warum das PVC-Rohr gerissen ist, sei unklar. Für etwa zehn Minuten gab es einen Versorgungsengpass. Dann griff der Notverbund mit Meitingen, der die Versorgung der Meitinger Ortsteile Ostendorf und Waltershofen sowie von Westendorf übernahm – um das Netz zu entlasten und, damit sich der Hochbehälter wieder füllen konnte. Dieser schnellen Reaktion im Notverbund, der Arbeit der WZV-Mitarbeiter, die sich bis in die Abendstunden metertief bis an den Riss schaufelten, der Freiwilligen Feuerwehr Nordendorf, die verhindern konnte, dass sich das Wasser ungehindert auf den Grundstücken verteilte, und der verständnisvollen Anliegerschaft sei es zu verdanken, dass die Reparatur bereits am Donnerstag abgeschlossen werden konnte.

