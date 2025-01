Eine Reise ins Zauberland

Welche Länder und Regionen dieser Welt verzaubern Sie? Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Nordendorf unter der Leitung von Andreas Thon hatten darauf eine klare Antwort bei ihrem Konzert unter dem Motto „Zauberland“ am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Das abwechslungsreiche Programm wurde charmant moderiert von Emilia Braun und Sabrina Schmid. Den Auftakt des Konzerts im vollen Bürgersaal machte das Stück „Zauberland“, gefolgt von „The Little Magyar“ und „Toro Piscine“, die der Musikverein zusammen mit seinen Nachwuchsbläsern darbot. Mit „Irish Castle“ (Markus Götz) entführte der Musikverein das Publikum in die Hügellandschaft der Grünen Insel, bevor im Anschluss mit „Adebars Reise“ (Markus Götz) die Zugroute der Störche in den Süden verfolgt wurde.

Icon Vergrößern Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Nordendorf führten ihre Besucher mit einer Reise ins Zauberland der Musik. Foto: Peter Heider Icon Schließen Schließen Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Nordendorf führten ihre Besucher mit einer Reise ins Zauberland der Musik. Foto: Peter Heider

In einer besonders bewegenden Geste widmeten die Nordendorfer Musikantinnen und Musikanten das Stück „Besuch in Schwaben“ von Hans Blank allen Helferinnen und Helfern, die während des schweren Hochwassers im Juni 2024 unermüdlich im Einsatz waren. Dieses Hochwasser hatte auch den Verein stark getroffen. Stefanie Fuchsberger, die erste Vorsitzende, dankte dem Jugendblasorchester Meitingen sehr für seine Unterstützung, denn zahlreiche Mitglieder des Vereins halfen tatkräftig, den gefluteten Probenraum in der Nordendorfer Grundschule zu räumen und die Habseligkeiten in das Haus der Musik und Kultur nach Meitingen zu bringen, wo heute noch der Notenbestand, Instrumente und sonstiges Inventar des Musikvereins provisorisch lagern dürfen. Ein besonderer Dank ging auch an Reinhold Miller und Stefan Beck, die dem Musikverein kostenlos Räume im Gasthaus Miller für den Probebetrieb zur Verfügung stellten.

Von Nordendorf über die USA bis nach „Leningrad“

Auf die Pause folgten weitere musikalische Highlights. Nach einer Zugreise durch „Oregon“ (Jacob de Haan), erklommen die Besucherinnen und Besucher den „Eiger“ (James Swearingen) in der Schweiz. Bei Rhythmen mit „African Inspirations“ von Markus Götz bekam das Publikum die Gelegenheit aufzutauen, um zu den Westernmelodien von Ennio Morricone in einem Arrangement von Johan de Mey zum Abschluss des Konzerts den Sonnenuntergang in der Prärie genießen zu können. Bebildert wurden die Stücke mit eigenen (Urlaubs-)Fotos der Vereinsmitglieder.

Nordendorfer ehren verdiente Mitglieder

Im Rahmen des Konzerts wurden auch Ehrungen von der ersten Vorsitzenden Stefanie Fuchsberger und Karlheinz Banik als Vertreter des Allgäu-schwäbischen Musikbunds Bezirk 15 vorgenommen. Lisa Schmid wurde für zehnjährige, Alexandra Ebel für 15-jährige Mitgliedschaft sowie Anne Henke für 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Am Ende des Konzerts wurde der Kartenvorverkauf für das Starkbierfest am 15. März 2025 im Nordendorfer Bürgersaal gestartet.