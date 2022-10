Der Hochwasserschutz für Nordendorf macht einen großen Schritt

Nach langem Hin und Her ist jetzt die Finanzierung der Planungen gesichert. Was das konkret bedeutet.

Einen großen Schritt vorangekommen ist der Hochwasserschutz für Nordendorf – zunächst auf dem Papier. Das Wasserwirtschaftsamt hat für die Planung jetzt die Finanzierung genehmigt bekommen. Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz (FW) reagierte erleichtert: „Beim dritten Anlauf haben wir nun eine entscheidende Hürde genommen.“ Dies nahm Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) zum Anlass, auf eine kurze Stippvisite an die Schmutter zu kommen, um die frohe Botschaft selbst zu überbringen.

Vorangegangen waren zwei vergebliche Anläufe allein in den letzten zweieinhalb Jahren, heißt es in einer von Kunz verfassten Mitteilung. Planungskonzepte des Wasserwirtschaftsamtes, die noch die Verlegung des Schmutterarms beinhalteten, waren durch die Wirtschaftlichkeitsprüfung gefallen. Für Hochwasserschutzmaßnahmen, die als ökologische Maßnahmen gegolten hätten, fehlten die Gelder beim Freistaat. Mit einer simpleren, aber realistischen Lösung ging das Wasserwirtschaftsamt im Sommer 2022 in den dritten Anlauf und habe nun grünes Licht bekommen, so der Bürgermeister. Entscheidend für diesen Erfolg sei auch der Einsatz der Landtagsabgeordneten Dr. Fabian Mehring und Johann Häusler (beide FW) gewesen.

Umweltminister Glauber kommt nach Nordendorf

Als Mehring und Glauber vergangene Woche gemeinsam einen Unternehmensbesuch im Landkreis Augsburg absolvierten und von den Neuigkeiten des Wasserwirtschaftsamts erfuhren, ließen sie es sich nicht nehmen, einen kurzen Halt in der Schmuttergemeinde zu machen, um Bürgermeister Tobias Kunz und dessen Stellvertreter Rainer Behringer zu diesem entscheidenden Schritt für den Hochwasserschutz in Nordendorf zu gratulieren.

Umweltminister Thorsten Glauber (Zweiter von links), Landtagsabgeordneter Fabian Mehring, Bürgermeister Tobias Kunz (Zweiter von rechts) und Rainer Behringer (links). Foto: Michaela Meier

Diese guten Nachrichten aus München seien eine Erleichterung, so Kunz. „Auch wenn die Planung, Bürgerbeteiligung und die bürokratischen Verfahren noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen werden, haben wir nun schwarz auf weiß, dass es nun wirklich losgeht. Die Bauphase wird laut Wasserwirtschaftsamt dann am schnellsten erledigt sein.“

Das letzte größere Hochwasser in Nordendorf liegt schon einige Jahre zurück. In der Folge von 2005 wurde mit den Planungen für einen besseren Hochwasserschutz begonnen, sie scheiterten bislang an der Finanzierung. Im benachbarten Westendorf wurde der Hochwasserschutz an der Schmutter im Sommer vergangenen Jahres eingeweiht. (AZ/cf)

