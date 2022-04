Nordendorf gibt knapp zehn Millionen Euro aus

Plus Der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt mit zwei Gegenstimmen. Die Kommune ist schuldenfrei und will investieren.

Mit einem Gesamtvolumen von 9,7 Millionen Euro beschloss der Nordendorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für das laufende Jahr. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 5,6 Millionen und auf den Vermögenshaushalt 4,1 Millionen Euro. Damit wird der Ansatz des vergangenen Jahres um etwa eine Million Euro unterschritten. Die gemeindlichen Hebesätze bleiben mit je 350 Prozent bei der Grundsteuer A und B sowie 330 Prozent bei der Gewerbesteuer unverändert.