Käserei Reißler eröffnet neuen Käseladen in Nordendorf

In der Landkäserei Reißler liegen Freud‘ und Leid gerade nah beieinander. In der Boschstraße 8 und damit auch mit Blick auf den Badeweiher von Nordendorf gibt es Grund zur Freude, denn dort entsteht gerade ein neuer Käseladen, der am ursprünglichen Standort, in der Schmutterstraße, während der Hochwasserkatastrophe im Juni geflutet wurde.

Noch wird an dem Bauwerk aus Holz eifrig gewerkelt. Schubkarren und Kettensägen stehen im Eingangsbereich, im Innenraum wird gestrichen. Die Theken, die einst auf Messen genutzt wurden, wie Stefan Kaiser, Chef der Landkäserei Reißler, verrät, zeigen bereits an, wie sich der Raum gliedern wird. 25 Meter lang und acht Meter breit ist der Raum, in dem gut ein Drittel zum Laden- und Verkaufsbereich werden soll. Der Rest des Raumes wird unter anderem dazu dienen, das beliebte Käsespätzle-Essen anzubieten. Im Anschluss an den großen Raum befinden sich Küche und Vorratsraum. Vor dem Holzbau ist Platz zum Parken. Neben der Terrasse soll es Spielmöglichkeiten für Kinder geben. „In der Ladentheke wird es Weich-, Schnitt- und Hartkäse geben“, sagt Kaiser und ergänzt, dass einige Käsespezialitäten bereits wieder aus eigener Produktion stammen werden. Zudem wird es im Käseladen künftig auch wieder Produkte von anderen regionalen Betrieben geben.

Holzhütte für den Käseladen ist schon länger in Kaisers Besitz

Doch wie konnte der neue Laden so schnell errichtet werden? Das Grundstück gehörte bereits der Familie, erklärt Kaiser und auch die Holzhütte habe er bereits besessen. Vor zwei Jahren habe er die Holzhütte gemeinsam mit seinem besten Freund in Baden-Württemberg gekauft, um einmal darin Events veranstalten zu können. Seither war die Holzhütte Kaisers „Hobbyprojekt“, das er in den vergangenen Jahren restauriert hat. Im Mai war Hebauf. Anschließend hätte die Hütte eigentlich eingelagert werden sollen. Doch mit dem Hochwasser im eigenen Betrieb, dem Grundstück in der Boschstraße in Nordendorf und der fertigen Holzhütte entstand kurzerhand die Idee, darin einen Laden zu eröffnen.

Anpacken und weitermachen. Das ist seit der Hochwasserkatastrophe mehr denn je Kaisers Devise. Bis der neue Käseladen eröffnet wird, sind noch Feinarbeiten zu erledigen. Der Parkplatz muss aufgeschottert, die Kältetechnik geliefert und eingebaut werden. Dann soll aufgeräumt werden und es kann losgehen. Und dann könnte zumindest im Verkauf wieder ein Stück weit Normalität einkehren. In der Produktion der Landkäserei Reißler steht diese Normalität hingegen noch in den Sternen. Ob in den ehemaligen Produktionsräumen in der Schmutterstraße jemals wieder Lebensmittel produziert werden dürfen, müssen erst weitere Gutachten zeigen.

Der neue Käseladen in Nordendorf soll im September eröffnen

Bis dahin wird die Landkäserei Reißler bei Molkerei- und Käsereibetrieben in Schwaben und Oberbayern weiterproduzieren. Und trotz der Freude über den neuen Laden in der Boschstraße, gibt es doch einen Wermutstropfen. Die Landkäserei musste Mitarbeitende in der Produktion entlassen, da unklar ist, wann wieder selbst produziert wird.

Die Eröffnung des neuen Ladens in der Boschstraße 8 in Nordendorf ist für Donnerstag, 12. September, geplant. Anschließend wird der Laden immer donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein.