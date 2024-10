Nach dem Hochwasser muss dieses Haus abgerissen werden

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick in der Schmutterstraße in Nordendorf. Denn schon von der Straße ist die Aufschrift „Landkäserei Reißler“ zu erkennen. Dass der Blick auf die ehemalige Produktionsstätte, die seit dem Hochwasser Anfang Juni nicht mehr zur Produktion genutzt werden kann, und den Käseladen, der mittlerweile in die Boschstraße umgezogen ist, frei ist, liegt an einem Hochwasseropfer: Das Haus von Gertrud und Wolfgang Kaiser wurde abgerissen. Nun warten die Eltern des Käsereichefs Stefan Kaiser auf die Genehmigung, ihr neues Haus errichten zu können.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nordendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis