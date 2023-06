Neue Besitzer öffnen Schloss Nordendorf für eine Matinee

Plus Kultur vor einer einmaligen Kulisse: Die Karten für die Premiere in Nordendorf waren rasch vergriffen. Doch es gibt eine Neuauflage.

Es war ein Genuss für Augen und Ohren und zugleich eine Premiere: die Matinee im Park des Nordendorfer Schlosses. Das markante Gebäude in der Ortsmitte von Nordendorf war in den letzten Jahrzehnten vor neugierigen Blicken verschlossen – doch für die Veranstaltung des örtlichen Kulturkreises öffneten die neuen Schlossbesitzer Hedwig und Herbert Summer gern die Tore, sie sind mittlerweile selbst Mitglieder des Vereins.

Das historische Schloss und der Park boten auf knapp 7000 Quadratmeter die perfekte Kulisse für das kulturelle Highlight. Die Sonne strahlte, als die Besucher durch das mächtige Eingangstor schritten und den prachtvollen Park mit Blick auf den alten Brunnen betraten. Die Matinee begann mit einer herzlichen Begrüßung durch die neuen Schlossbesitzer, Hedwig und Herbert Summer, die seit 2021 Eigentümer sind. Ingrid Schöninger, Vorsitzende des Kulturkreises, dankte ihnen sogleich für die liebevolle und großzügige Gastfreundschaft. Sie sprach zum Auftakt von einem „Glücksfall, dass das Ehepaar Summer nach Nordendorf gekommen ist - für den Kulturkreis und für ganz Nordendorf.“